Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков при пересечении границы РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки, которые обязывают водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы России.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, правительством РФ будет утверждён перечень автомобильных пунктов пропуска через госграницу, где будут действовать новые требования.

«Данное требование касается только проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок», - подчеркнули в Госдуме.

Также принятый законопроект предусматривает создание на подъездах к пунктам пропуска зон ожидания с магазинами, местами общепита и отдыха, туалетами.

Ранее глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил НСН заявил, что обязанность бронировать дату и время пересечения границы позволит убрать многокилометровые пробки перед пунктами пропуска.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ЗаконопроектГрузовикиВыезд За ГраницуГраницаГосдума
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