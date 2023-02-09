Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков при пересечении границы РФ
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки, которые обязывают водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы России.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, правительством РФ будет утверждён перечень автомобильных пунктов пропуска через госграницу, где будут действовать новые требования.
«Данное требование касается только проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок», - подчеркнули в Госдуме.
Также принятый законопроект предусматривает создание на подъездах к пунктам пропуска зон ожидания с магазинами, местами общепита и отдыха, туалетами.
Ранее глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил НСН заявил, что обязанность бронировать дату и время пересечения границы позволит убрать многокилометровые пробки перед пунктами пропуска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Госдума приняла в III чтении закон, расширяющий права вдов ветеранов боевых действий
- Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25
- Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях
- Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии
- Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов
- Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине
- Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
- Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник
- British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году
- В Госдуме допустили проведение «Разговоров о важном» для родителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru