Задержан треш-стример из Дагестана за оскорбление чувств верующих

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дагестанского треш-стримера Хавиера Ярмагомедова за то, что тот в прямом эфире растоптал и оплевал православный крест, сообщает РИА Новости.

Тем самым он совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, подчеркнули в ведомстве. Обвиняемый уже задержан.