Задержан треш-стример из Дагестана за оскорбление чувств верующих

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дагестанского треш-стримера Хавиера Ярмагомедова за то, что тот в прямом эфире растоптал и оплевал православный крест, сообщает РИА Новости.

Тем самым он совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, подчеркнули в ведомстве. Обвиняемый уже задержан.

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«В ближайшее время следователи приступят к его допросу», - уточнили в пресс-службе СК.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал действия треш-блогера глубоко оскорбительными.

Ранее СК завел дело на мигранта, который затушил свечи в храме и напал на прихожанку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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