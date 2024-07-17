Задержан треш-стример из Дагестана за оскорбление чувств верующих
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дагестанского треш-стримера Хавиера Ярмагомедова за то, что тот в прямом эфире растоптал и оплевал православный крест, сообщает РИА Новости.
Тем самым он совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, подчеркнули в ведомстве. Обвиняемый уже задержан.
«В ближайшее время следователи приступят к его допросу», - уточнили в пресс-службе СК.
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал действия треш-блогера глубоко оскорбительными.
Ранее СК завел дело на мигранта, который затушил свечи в храме и напал на прихожанку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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