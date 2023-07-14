Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Для России этот «путь, ведущий к вырождению нации, недопустим», сказал он .

Законом предполагается аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей. При этом на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона, его нормы распространяться не будут.

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Ранее проект закона был одобрен комитетом нижней палаты по охране здоровья. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.

Депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев заявил «Радиоточке НСН», что движение по смене пола развивается, так как целые группы людей зарабатывают на этом тысячи долларов. По его словам, эта технология аналогична той, по которой вовлекают в секту, когда человек просто становится источником дохода.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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