Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Для России этот «путь, ведущий к вырождению нации, недопустим», сказал он .

Законом предполагается аннулирование брака в случае, если один из супругов сменил пол. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей. При этом на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона, его нормы распространяться не будут.