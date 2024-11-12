Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты ГД и сенаторы.

За навязывание идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

Ранее исследование проекта «Если быть точным» показало, что только 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей. По мнению экспертов, в России нет массового стремления к бездетности. Россиянки отказываются от рождения детей не из-за пропаганды чайлдфри, а на фоне неудач в личной жизни, либо из-за бесплодия, напоминает «Радиоточка НСН».

