Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты ГД и сенаторы.
За навязывание идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.
Ранее исследование проекта «Если быть точным» показало, что только 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей. По мнению экспертов, в России нет массового стремления к бездетности. Россиянки отказываются от рождения детей не из-за пропаганды чайлдфри, а на фоне неудач в личной жизни, либо из-за бесплодия, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru