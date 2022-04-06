Госдума приняла закон о запрете отождествления СССР и нацистской Германии
Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем чтении законопроект, который устанавливает административное наказание за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме гитлеровской армии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении европейских стран от фашистских захватчиков.
Нормативный акт предусматривает штраф для граждан до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток, при повторном нарушении, и штраф до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Законопроектом предлагается дополнить Административный кодекс РФ новой статьей 13.48 .
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве России.
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