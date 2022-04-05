Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ

Госдума проголосовала в первом чтении за законопроект «О гражданстве РФ», внесенный президентом Владимиром Путиным. Как говорится в пояснительных материалах, документ необходимо принять в связи с внесением изменений в Конституцию РФ.

Законопроект предполагает предоставление гражданства проживающим в Российской Федерации лицам, способных «органично включиться в систему позитивных социальных связей, стать полноценными членами российского общества». Согласно документу, гражданство РФ может быть предоставлено людям, владеющим русским языком, знающим историю России и основы её законодательства. При этом они не должны представлять угрозу для безопасности и правопорядка страны и обязаны согласиться соблюдать конституцию.

Законопроект предлагает сократить количество требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. В данном списке значатся соотечественники – граждане бывшего Советского Союза, их дети, а также участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа.

На получение гражданства по упрощенной процедуре также смогут рассчитывать лица, имеющие близких родственников - граждан России, проживающих в РФ, либо проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР. При этом расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Одно из главных новшеств законопроекта - введение института прекращения гражданства. Утверждается, что человек не может быть лишен гражданства России или права изменить его. Проживание лица за рубежом не может быть основанием для прекращения гражданства. Гражданин РФ также не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству.

