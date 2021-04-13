Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Инициатива была внесена в Госдуму еще в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.

Домашние животные теперь будут включены в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма.

Кроме того, в законе об ответственном обращении с животными установлено, что животное нельзя считать вещью, а только живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания питомца не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

