Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги
Закон о запрете изымать домашних животных за долги принят в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 13 апреля.
Инициатива была внесена в Госдуму еще в сентябре прошлого года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.
Домашние животные теперь будут включены в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма.
Кроме того, в законе об ответственном обращении с животными установлено, что животное нельзя считать вещью, а только живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания питомца не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
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