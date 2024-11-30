Материнский капитал увеличится на 7,3% с 2025 года

Кроме того, в 2026 году маткапитал вырастет еще на 4,5% и достигнет 706,8 тысячи рублей, а в 2027 году сумма увеличится на 4%, до 735,1 тысячи рублей. Данные суммы получат те семьи, где есть один ребенок, родившийся не ранее 1 января 2020 года, или несколько детей, рожденных до 2020 года.

В том случае, если второй, третий или последующий ребенок родились не ранее 1 января 2020 года, а до этого семья не получала материнский капитал, выплата в 2025 году составит 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934 тысячи рублей, в 2027 году — 971,4 тысячи рублей.

Если семья уже получала маткапитал за первенца, то доплата за второго ребенка в 2025 году составит 217 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что дифференцировать размер материнского капитала в зависимости от региона не стоит, поскольку это приведет к массовому притоку россиян в Москву, а другие города опустеют и потеряют стимул для развития. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

