Песков заявил, что в России не будут возрождать пионерию

Комментируя законопроект о российском молодежном движении «Большая перемена» он отметил, что этот документ связан именно с движением.

«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается... Это движение, причём не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок - это и школьники, и уже молодежь». - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена», целями которого станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга, сообщает RT.