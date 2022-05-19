Песков заявил, что в России не будут возрождать пионерию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возрождать в России пионерию никто не собирается, сообщает ТАСС.

«Пионерский опыт»: Создателям детского движения советуют «не ездить по ушам» молодежи

Комментируя законопроект о российском молодежном движении «Большая перемена» он отметил, что этот документ связан именно с движением.

«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается... Это движение, причём не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок - это и школьники, и уже молодежь». - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена», целями которого станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДвижениеРоссияШкольникиДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры