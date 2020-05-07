Антинаркотический союз: Коронавирус снизил число «закладок» в России

«Во-первых, мнение ООН однозначно является авторитетным. Организация всегда подтверждала и свои выводы, и статистические данные. А если брать обратную сторону коронавируса и пандемии, то есть известные факты, что во многих странах налаживается сейчас экология, чуть ли не дельфины в Венецию возвращаются, улучшается экологический статус. То же самое происходит и с наркологической ситуацией. По крайней мере, я знаю, что в России точно. Это подтверждено и на сайте, на котором торгуют наркотиками. Они уже вывесили объявление, что во время ограничений в Москве, как минимум, по "закладкам" работать не будут. Это заявление было сделано две или три недели назад. Соответственно, и само распространение в разы уменьшилось, и "закладок" стало меньше, потому что идет строгое наблюдение за нарушение режима самоизоляции. И также тяжело их собирать, если кому-то и получается их еще где-то оставлять. Поэтому, в любом случае, сейчас идет и снижение спроса, и снижение самой проблематики, по крайней мере, за последний месяц», – комментирует он.

Тема наркотиков не раз всплывала в беседах известных людей, становясь прецедентом для публичных выяснений отношений. Так, юрист Екатерина Гордон недавно сдала тест на употребление запрещенных веществ после обвинений со стороны певицы Айзы Анохиной, которая распространяла слухи о наркозависимости Гордон. А врач-нарколог рассказал, что о срывах у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с алкогольной и наркотической зависимостью.

