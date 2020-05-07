Антинаркотический союз: Коронавирус снизил число «закладок» в России
Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в эфире НСН подтвердил снижение оборота наркотиков из-за коронавируса.
Принятые ограничительные меры по всему миру из-за распространения коронавируса повлияли на незаконный оборот наркотиков, их производство и торговлю. В частности, закрытое международное авиасообщение сказалось на торговле синтетическими наркотиками, или же наркоторговцы стали искать альтернативные маршруты контрабанды героина – морским путем вместо суши. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности на тему тенденций на рынке незаконного оборота наркотиков в условиях пандемии, сообщает ТАСС.
Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников подтвердил НСН снижение наркооборота на территории России на фоне распространения коронавируса.
«Во-первых, мнение ООН однозначно является авторитетным. Организация всегда подтверждала и свои выводы, и статистические данные. А если брать обратную сторону коронавируса и пандемии, то есть известные факты, что во многих странах налаживается сейчас экология, чуть ли не дельфины в Венецию возвращаются, улучшается экологический статус. То же самое происходит и с наркологической ситуацией. По крайней мере, я знаю, что в России точно. Это подтверждено и на сайте, на котором торгуют наркотиками. Они уже вывесили объявление, что во время ограничений в Москве, как минимум, по "закладкам" работать не будут. Это заявление было сделано две или три недели назад. Соответственно, и само распространение в разы уменьшилось, и "закладок" стало меньше, потому что идет строгое наблюдение за нарушение режима самоизоляции. И также тяжело их собирать, если кому-то и получается их еще где-то оставлять. Поэтому, в любом случае, сейчас идет и снижение спроса, и снижение самой проблематики, по крайней мере, за последний месяц», – комментирует он.
Тема наркотиков не раз всплывала в беседах известных людей, становясь прецедентом для публичных выяснений отношений. Так, юрист Екатерина Гордон недавно сдала тест на употребление запрещенных веществ после обвинений со стороны певицы Айзы Анохиной, которая распространяла слухи о наркозависимости Гордон. А врач-нарколог рассказал, что о срывах у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с алкогольной и наркотической зависимостью.
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