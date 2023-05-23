Госдума приняла закон о штрафах в 30 тыс. рублей за выброшенных животных
Госдума приняла закон, вводящий штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.
Теперь за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, будет взиматься штраф в размере до 30 тысяч рублей. За жесткое обращение с животными предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Штрафы в размере до 50 тысяч рублей вводятся за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
Доказать укус собаки и наложить штраф на хозяина очень сложно без медицинской экспертизы и опроса свидетелей, заявил НСН управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru