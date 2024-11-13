Госдума приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов, сообщается на портале ГД.

Теперь совершение правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, а повторное - от 10 до 60 миллионов рублей. Решение принято на фоне статистики МВД, согласно которой с начала года выявлено 4,6 тысяч фактов подделки документов для мигрантов.