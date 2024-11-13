Госдума приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов, сообщается на портале ГД.
Теперь совершение правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, а повторное - от 10 до 60 миллионов рублей. Решение принято на фоне статистики МВД, согласно которой с начала года выявлено 4,6 тысяч фактов подделки документов для мигрантов.
До этого стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Инициатива подразумевает проверку законности их пребывания на территории России и обязательное прохождение тестирования на знание русского языка.
Мигранты в России должны быть поделены на три категории: работники, желающие получить гражданство РФ и граждане России, заявила в связи с этим член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru