Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий порядок проведения проверок сведений, предоставленных чиновниками в рамках антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Одобренный документ расширяет полномочия Генпрокурора РФ и его заместителей, а прокуратуре предоставляет право через суд указывать в качестве причины увольнения «утрату доверия в связи с коррупционными правонарушениями».
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что если чиновник, который опасается, что в ходе проверки вскроются его коррупционные правонарушения, попытается срочно уволиться, то это «уже не приведет к желанному результату».
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2022 году с коррумпированных чиновников в госказну были взысканы . рекордные 90 млрд рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru