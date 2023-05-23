Госдума приняла закон о проверках данных чиновников

Одобренный документ расширяет полномочия Генпрокурора РФ и его заместителей, а прокуратуре предоставляет право через суд указывать в качестве причины увольнения «утрату доверия в связи с коррупционными правонарушениями».

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что если чиновник, который опасается, что в ходе проверки вскроются его коррупционные правонарушения, попытается срочно уволиться, то это «уже не приведет к желанному результату».

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2022 году с коррумпированных чиновников в госказну были взысканы . рекордные 90 млрд рублей, сообщает RT.

