Путин присвоил статус ветерана прокурорам и следователям за работу в Чечне

Согласно тексту закона, статус ветерана присваивается тем прокурорам и следователям, кто работал на территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта в Чечне, а также Северно-Кавказском регионе. Президент поручил предоставить им меры социальной поддержки.

По данным Генпрокуратуры России, численность таких граждан составляет 1368 человек, 326 и которых уже получают пенсию. Предполагается, что бюджетные затраты на этот проект будут составлять более 15 млн ежегодно.

