Путин присвоил статус ветерана прокурорам и следователям за работу в Чечне

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий прокурорам и следователям, которые выполняли свои служебные обязанности во время военного конфликта в Чеченской Республике с 1994 года по 1996 год, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно тексту закона, статус ветерана присваивается тем прокурорам и следователям, кто работал на территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта в Чечне, а также Северно-Кавказском регионе. Президент поручил предоставить им меры социальной поддержки.

По данным Генпрокуратуры России, численность таких граждан составляет 1368 человек, 326 и которых уже получают пенсию. Предполагается, что бюджетные затраты на этот проект будут составлять более 15 млн ежегодно.

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