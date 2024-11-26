Госдума приняла закон о наказании за создание сайтов с персональными данными

Также сообщается, что штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта. Для должностных лиц штраф составит от 800 тысяч до 1,2 миллионов рублей.

Сейчас размер штрафа варьируется от 60 до 100 тысяч рублей для компаний, привлекаемых к ответственности впервые, и от 100 до 300 тысяч рублей за повторное нарушение.

Государство отказалось от фиксированных штрафов для компаний за утечки данных пользователей, так как подобные случаи стали происходить все чаще, заявила ранее генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Юлия Рожкова «Радиоточке НСН».

