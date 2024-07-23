Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, новый режим дополнит уже действующие в стране депортацию и административное выдворение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что высылка будет действовать мигрантов с истёкшими или аннулированными документами, а также в случае совершения ими правонарушения.

«Таких иностранцев будут вносить в специальный реестр... в режиме высылки они не смогут приобретать жильё или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране», — подчеркнул он.

Ранее Володин заявил, что Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».