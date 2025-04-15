Собянин: Московский парк такси остается одним из самых молодых в Европе

Рынок таксомоторных перевозок в Москве полностью легализовали за 15 лет, в столице и области работает почти 200 тысяч такси. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Парк вырос на 15 процентов только за последний год. Средний возраст машины — всего 3,2 года. Это один из самых молодых таксопарков в Европе», — указал градоначальник.

В прошлом году услугами такси воспользовались более 632 млн человек, ежедневный пассажиропоток достиг рекордных 1,73 млн.

Собянин отметил, что в Москве уделяют особое внимание качеству сервиса и безопасности. С 2024 года в столице действует аттестация водителей такси, она стала обязательной с 1 марта текущего года. Экзамен сдали все активные водители столичного региона. С 2021-го в Москве работает комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), благодаря которой на линию выходят лишь добросовестные специалисты. Службы заказа такси с 1 сентября 2023-го несут ответственность перед пассажирами и следят, чтобы за рулем находились только квалифицированные водители. При участии столичных и федеральных ведомств проводятся профилактические проверки по выявлению нелегалов.

При этом владельцам сервисов такси доступна платформа «Открытый контроль» с бесплатными консультациями, где можно проверить таксопарк на соответствие всем требованиям. С 2012 года Москва предоставляет финансовую поддержку таксомоторным компаниям: за 13 лет им компенсировали часть затрат на приобретение свыше 92 тысяч машин, общая сумма субсидий достигла 2,49 млрд рублей. Средства выделяют на покупку авто пятого или шестого экологического класса и произведенных в Москве электромобилей. В перспективе в городе перейдут на экологичный транспорт, как ожидается, к 2030 году электромобили составят около половины таксопарка.

По словам Собянина, с 2019 года число аварий с участием такси сократилось на 4%. Задача столичных властей — развивать современный, безопасный, удобный и соответствующий мировым стандартам сервис.

