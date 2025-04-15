Собянин: Московский парк такси остается одним из самых молодых в Европе
Рынок таксомоторных перевозок в Москве полностью легализовали за 15 лет, в столице и области работает почти 200 тысяч такси. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Парк вырос на 15 процентов только за последний год. Средний возраст машины — всего 3,2 года. Это один из самых молодых таксопарков в Европе», — указал градоначальник.
В прошлом году услугами такси воспользовались более 632 млн человек, ежедневный пассажиропоток достиг рекордных 1,73 млн.
Собянин отметил, что в Москве уделяют особое внимание качеству сервиса и безопасности. С 2024 года в столице действует аттестация водителей такси, она стала обязательной с 1 марта текущего года. Экзамен сдали все активные водители столичного региона. С 2021-го в Москве работает комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), благодаря которой на линию выходят лишь добросовестные специалисты. Службы заказа такси с 1 сентября 2023-го несут ответственность перед пассажирами и следят, чтобы за рулем находились только квалифицированные водители. При участии столичных и федеральных ведомств проводятся профилактические проверки по выявлению нелегалов.
При этом владельцам сервисов такси доступна платформа «Открытый контроль» с бесплатными консультациями, где можно проверить таксопарк на соответствие всем требованиям. С 2012 года Москва предоставляет финансовую поддержку таксомоторным компаниям: за 13 лет им компенсировали часть затрат на приобретение свыше 92 тысяч машин, общая сумма субсидий достигла 2,49 млрд рублей. Средства выделяют на покупку авто пятого или шестого экологического класса и произведенных в Москве электромобилей. В перспективе в городе перейдут на экологичный транспорт, как ожидается, к 2030 году электромобили составят около половины таксопарка.
По словам Собянина, с 2019 года число аварий с участием такси сократилось на 4%. Задача столичных властей — развивать современный, безопасный, удобный и соответствующий мировым стандартам сервис.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии началась первая с 1976 года забастовка полицейских
- ХК ЦСКА опроверг информацию о переговорах с кандидатами на пост главного тренера
- В AmCham оценили потери бизнеса США из-за ухода из России в $100 млрд
- Фигурист Самсонов обматерил ледовое шоу Тутберидзе
- Умер экс-барабанщик Judas Priest Лес Бинкс
- Россиянам посоветовали открыть вклад вместо покупки квартиры
- Нарышкин назвал условия для мирного решения конфликта на Украине
- СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России
- Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили вместо новых
- Россияне стали на 15% меньше пить в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru