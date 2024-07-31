Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому непостановка на воинский учёт будет грозить иностранцам лишением российского гражданства.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ направлен «на обязательное исполнение новыми гражданами РФ конституционной обязанности по защите Отечества».

«Неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт теперь будет грозить лишением российского гражданства для получивших его иностранцев», - указали в Госдуме.

Согласно закону, органы МВД РФ будут обязаны предоставлять сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приёме в российское гражданство. Для этого будет использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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