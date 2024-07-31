Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Более 18,5 тысяч человек присоединились к «Академии инноваторов» в Москве

ДТП с тремя авто произошло на МСД

Более 1,1 тысячи дизайнеров подали заявки на участие в третьей Московской неделе моды

Концерты и мастер-класс пройдут в августе в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

МЧС предупредило о дожде, грозе и порывистом ветре в столице до конца суток