Солдаты потребовали от мигрантов соблюдать российские законы
Участники специальной военной операции обратились в видеообращении к мигрантам, сообщает Telegram-канал «Zаписки Vетерана».
Бойцы напомнили иностранцам о важности соблюдения законов России. Военнослужащие с оружием в руках заявили, что до них дошли слухи о противоправных действиях некоторых мигрантов, которые грабят, насилуют и избивают других граждан, в том числе и участников СВО.
Военнослужащие напомнили, что РФ является многонациональной страной, и они уважают каждого, кто в ней живет. При этом приезжие должны проявляться взаимность.
Бойцы призвали иностранных граждан присоединиться к ним и начать защищать Россию.
Ранее в СКР предложили лишать мигрантов гражданства РФ за преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru