Солдаты потребовали от мигрантов соблюдать российские законы

Бойцы напомнили иностранцам о важности соблюдения законов России. Военнослужащие с оружием в руках заявили, что до них дошли слухи о противоправных действиях некоторых мигрантов, которые грабят, насилуют и избивают других граждан, в том числе и участников СВО.

Военнослужащие напомнили, что РФ является многонациональной страной, и они уважают каждого, кто в ней живет. При этом приезжие должны проявляться взаимность.

Бойцы призвали иностранных граждан присоединиться к ним и начать защищать Россию.

Ранее в СКР предложили лишать мигрантов гражданства РФ за преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

