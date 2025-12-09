Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых
Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования.
Речь идёт о случаях временной нетрудоспособности. Благодаря законопроекту, самозанятые смогут получать пособие по болезни, однако для этого от них потребуется добровольная уплата страховых взносов в Фонд пенсионного и соцстрахования РФ.
Привыборе страховой суммы в размере 35 тысяч рублей взнос составит 1344 рубля. При сумме в 50 тысяч рублей - 1920 рублей. Право на получение пособия появится через полгода непрерывной уплаты взносов. Его размер составит от 14 700 рублей и от 21 тысячи рублей, соответственно.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России зафиксирован резкий рост числа «ложных» самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых
- Контент «Сделай сам»: Как Rutube удалось импортозаместить YouTube в России
- Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены»
- В Госдуме предложили способ борьбы с «пыточными» рехабами
- От «Ветра» до «Цинги»: Какие фильмы покорили кинокритиков в 2025 году
- Прорыва не будет: Как новый премьер Чехии усилит коалицию Орбана и Фицо
- В России выпустили три тестовые серии вакцин от рака
- «Эфиры считать сложнее»: НФМИ ответила на критику стандарта сертификации музыки
- Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в РФ
- Сомнолог опровергла пользу кофе для здорового сна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru