Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых

Речь идёт о случаях временной нетрудоспособности. Благодаря законопроекту, самозанятые смогут получать пособие по болезни, однако для этого от них потребуется добровольная уплата страховых взносов в Фонд пенсионного и соцстрахования РФ.

Привыборе страховой суммы в размере 35 тысяч рублей взнос составит 1344 рубля. При сумме в 50 тысяч рублей - 1920 рублей. Право на получение пособия появится через полгода непрерывной уплаты взносов. Его размер составит от 14 700 рублей и от 21 тысячи рублей, соответственно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России зафиксирован резкий рост числа «ложных» самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

