Багреева: Число зарегистрированных в Москве самозанятых превысило 2,2 млн человек
Количество самозанятых в Москве по состоянию на 1 ноября 2025 года составило 2,2 млн человек — это примерно 15% от общего числа самозанятых в России. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
«Все больше горожан выбирают самозанятость как удобный способ начать бизнес в самых разных областях — от репетиторства и ИТ-консультаций до дизайна и маркетинга. А развитие цифровых технологий и платформ для фриланса позволяет им предлагать свои услуги широкой аудитории. Такой формат дает людям возможности для профессионального роста и самореализации, а также способствует повышению конкурентоспособности городской экономики. По данным на 1 ноября 2025 года, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,2 миллиона человек.», – добавила Багреева.
Самозанятыми, как правило, становятся те, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Преимуществами такого налога являются отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим подачи информации о полученных доходах и простота регистрации.
Чаще всего самозанятые занимаются маркетингом, рекламой, сдачей квартир в аренду, доставкой, а также грузовыми и пассажирскими перевозками.
С января по октябрь текущего года московские самозанятые выдали своим клиентам порядка 254 млн чеков, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года. Это свидетельствует о росте их деловой активности. Средний же размер чека на конец октября 2025 года достиг 2833 рублей.
В столичный бюджет за десять месяцев 2025 года самозанятыми было перечислено 17,1 млрд рублей, на 43% больше, чем в январе-октябре 2024 года. Всего за время действия этого налогового режима столичный бюджет получил более 56,3 млрд рублей в качестве налога на профессиональный доход.
Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Телеграм и MAX.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХМАО в автоаварии пострадали пять человек
- Япония выделит Украине $25 млн на разминирование
- Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина
- Силуанов: Экономический рост в 2025 году составит менее 1%
- Без компромиссов: Чем завершилась пятичасовая встреча Путина и Уиткоффа
- Артистам выгоднее: Что изменит новый стандарт сертификации музыки
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены резервуары с топливом
- В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности
- Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА
- Голикова назвала самые востребованные профессии ближайших лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru