Багреева: Число зарегистрированных в Москве самозанятых превысило 2,2 млн человек

Количество самозанятых в Москве по состоянию на 1 ноября 2025 года составило 2,2 млн человек — это примерно 15% от общего числа самозанятых в России. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



«Все больше горожан выбирают самозанятость как удобный способ начать бизнес в самых разных областях — от репетиторства и ИТ-консультаций до дизайна и маркетинга. А развитие цифровых технологий и платформ для фриланса позволяет им предлагать свои услуги широкой аудитории. Такой формат дает людям возможности для профессионального роста и самореализации, а также способствует повышению конкурентоспособности городской экономики. По данным на 1 ноября 2025 года, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,2 миллиона человек.», – добавила Багреева.



Самозанятыми, как правило, становятся те, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Преимуществами такого налога являются отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим подачи информации о полученных доходах и простота регистрации.



Чаще всего самозанятые занимаются маркетингом, рекламой, сдачей квартир в аренду, доставкой, а также грузовыми и пассажирскими перевозками.



С января по октябрь текущего года московские самозанятые выдали своим клиентам порядка 254 млн чеков, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года. Это свидетельствует о росте их деловой активности. Средний же размер чека на конец октября 2025 года достиг 2833 рублей.



В столичный бюджет за десять месяцев 2025 года самозанятыми было перечислено 17,1 млрд рублей, на 43% больше, чем в январе-октябре 2024 года. Всего за время действия этого налогового режима столичный бюджет получил более 56,3 млрд рублей в качестве налога на профессиональный доход.



