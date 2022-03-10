Собянин утвердил создание системы сопровождения людей с особенностями здоровья

«Одним из важнейших направлений работы является социальная адаптация инвалидов и формирование безбарьерной среды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день полностью или частично приспособлено для маломобильных граждан 86% социально значимых объектов Москвы.

Так, в рамках проекта дома-интернаты для граждан с ментальными особенностями получат название «социальные дома». Как отмечается, молодые люди с ментальными нарушениями получат возможность адаптироваться к обычной жизни при помощи сопровождаемого проживания в специальных общежитиях.

