Собянин утвердил создание системы сопровождения людей с особенностями здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил систему персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья, начиная с рождения, а также систему социальной адаптации и улучшения качества жизни горожан с ментальными нарушениями, проживающих в домах-интернатах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

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«Одним из важнейших направлений работы является социальная адаптация инвалидов и формирование безбарьерной среды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день полностью или частично приспособлено для маломобильных граждан 86% социально значимых объектов Москвы.

Так, в рамках проекта дома-интернаты для граждан с ментальными особенностями получат название «социальные дома». Как отмечается, молодые люди с ментальными нарушениями получат возможность адаптироваться к обычной жизни при помощи сопровождаемого проживания в специальных общежитиях.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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