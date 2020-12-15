Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании платных вытрезвителей

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года. Отмечается, что документ предусматривает создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Это дает возможность взимать плату за услуги с людей, оказавшихся в этих учреждениях.

Ранее один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн, сообщал, что в ряде регионов РФ уже созданы подобные медцентры, но они действуют без правовых оснований. По его словам, законопроект направлен, в первую очередь, на обеспечение существующих вытрезвителей «необходимыми юридическими механизмами».

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.