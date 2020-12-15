Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании платных вытрезвителей

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года. Отмечается, что документ предусматривает создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Это дает возможность взимать плату за услуги с людей, оказавшихся в этих учреждениях.

Ранее один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн, сообщал, что в ряде регионов РФ уже созданы подобные медцентры, но они действуют без правовых оснований. По его словам, законопроект направлен, в первую очередь, на обеспечение существующих вытрезвителей «необходимыми юридическими механизмами».

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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А ранее стало известно, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовит поправки в КоАП и Уголовный кодекс, согласно которым будет усилен контроль за матерями, отцами и опекунами, осуждёнными за жестокое обращение с детьми. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Оксану Пушкину.

Предполагается, что таких нарушителей поставят на специальный учёт в органах полиции, обяжут проходить специальные психологические курсы, отмечается в материале. Если выяснится, что нарушители при этом злоупотребляли алкоголем, их будут принудительно помещать в наркодиспансеры для лечения.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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