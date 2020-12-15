Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании платных вытрезвителей
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года. Отмечается, что документ предусматривает создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Это дает возможность взимать плату за услуги с людей, оказавшихся в этих учреждениях.
Ранее один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн, сообщал, что в ряде регионов РФ уже созданы подобные медцентры, но они действуют без правовых оснований. По его словам, законопроект направлен, в первую очередь, на обеспечение существующих вытрезвителей «необходимыми юридическими механизмами».
Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
А ранее стало известно, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовит поправки в КоАП и Уголовный кодекс, согласно которым будет усилен контроль за матерями, отцами и опекунами, осуждёнными за жестокое обращение с детьми. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Оксану Пушкину.
Предполагается, что таких нарушителей поставят на специальный учёт в органах полиции, обяжут проходить специальные психологические курсы, отмечается в материале. Если выяснится, что нарушители при этом злоупотребляли алкоголем, их будут принудительно помещать в наркодиспансеры для лечения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании платных вытрезвителей
- Японца, зверски убившего 9 человек, приговорили к смертной казни
- Стало известно, когда трещину на МКС заделают окончательно
- Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым
- Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru