Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ

Депутаты Государственной Думы в среду, 25 октября, в первом чтении приняли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда, сообщает РИА Новости.

В России увеличены зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств

Как отмечается в документе, новый МРОТ вырастет до 19242 рублей в месяц. Предполагается, что в действие нормативный акт вступит с начала 2024 года.

«Увеличить МРОТ на 18,5% поручил президент РФ Владимир Путин»,- подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это решение позволит повысить зарплату у 4,8 миллионов россиян.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился повысить зарплаты бюджетников и госслужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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