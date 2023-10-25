Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ

Как отмечается в документе, новый МРОТ вырастет до 19242 рублей в месяц. Предполагается, что в действие нормативный акт вступит с начала 2024 года.

«Увеличить МРОТ на 18,5% поручил президент РФ Владимир Путин»,- подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это решение позволит повысить зарплату у 4,8 миллионов россиян.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился повысить зарплаты бюджетников и госслужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



