Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке высылки мигрантов

В случае принятия закона, иностранцы из реестра смогут распоряжаться не более 30 тысячами рублей в месяц, которые могут быть использованы на покупку товаров, оплату штрафов и оформление документов для выезда из страны, отмечает газета «Известия».

Законопроект предложили депутаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия —За правду», ЛДПР и «Новые люди». Они также предложили внести изменения в КОАП, которые наделят органы внутренних дел полномочиями принимать решения о высылке иностранных граждан из России, передает «Радиоточка НСН».

