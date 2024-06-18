Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке высылки мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий депортацию иностранцев, не имеющих правовых оснований для нахождения в России. Проект предлагает включать таких лиц в особый реестр контролируемых граждан.

Согласно законопроекту, иностранцам, включённым в реестр, будет запрещено приобретать недвижимость, водить автомобиль, регистрировать юридическое лицо и индивидуальное предприятие, вступать в брак, изменять место жительства без разрешения контролирующего органа, а также открывать банковские счета.

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В случае принятия закона, иностранцы из реестра смогут распоряжаться не более 30 тысячами рублей в месяц, которые могут быть использованы на покупку товаров, оплату штрафов и оформление документов для выезда из страны, отмечает газета «Известия».

Законопроект предложили депутаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия —За правду», ЛДПР и «Новые люди». Они также предложили внести изменения в КОАП, которые наделят органы внутренних дел полномочиями принимать решения о высылке иностранных граждан из России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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