Госдума приняла в III чтении закон, расширяющий права вдов ветеранов боевых действий
Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону «О ветеранах», которые расширяют меры социальной поддержки супругов умерших ветеранов боевых действий, в том числе погибших в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.
Среди мер соцподдержки, — льготы по пенсионному обеспечению; преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, а также компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.
Согласно действующему законодательству, меры соцподдержки положены вдовам и вдовцам, совместно проживающим с иными лицами, только при наличии у них несовершеннолетних детей. Документ устраняет препятствие в виде сожительства с другими людьми.
Ранее, как сообщала НСН, Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии.
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