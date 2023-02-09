Госдума приняла в III чтении закон, расширяющий права вдов ветеранов боевых действий

Среди мер соцподдержки, — льготы по пенсионному обеспечению; преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, а также компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Согласно действующему законодательству, меры соцподдержки положены вдовам и вдовцам, совместно проживающим с иными лицами, только при наличии у них несовершеннолетних детей. Документ устраняет препятствие в виде сожительства с другими людьми.

Ранее, как сообщала НСН, Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии.

