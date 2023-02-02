Законопроект о праве командира назначать арест без решения суда внесен в Госдуму

Законопроект, предлагающий в период мобилизации наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции ВС РФ правом применять к военнослужащим ниже офицерского звания дисциплинарный арест без решения военного суда, внесли на рассмотрение депутатами Государственной Думы, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Авторами документа стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

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По их мнению, данная инициатива поможет повысить уровень армейской дисциплины, для нарушителей это будет «предупредительной мерой», побуждающей отказаться от нарушения закона и избежать уголовную ответственность.

В комитете по обороне также пояснили необходимость принятия законопроекта тем, что гарнизонные суды находятся на значительном удалении от зоны проведения боевых действий, что затрудняет транспортировку нарушителей.

Максимальные сроки разбирательства по дисциплинарному проступку военнослужащего предлагается ограничить до 3 суток, а привлечению к дисциплинарному аресту — до 10 суток.

Ранее НСН сообщала, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал запретить чиновникам выезжать из страны во время СВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияАрестГосдумаЗаконопроект
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