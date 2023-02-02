Законопроект о праве командира назначать арест без решения суда внесен в Госдуму

По их мнению, данная инициатива поможет повысить уровень армейской дисциплины, для нарушителей это будет «предупредительной мерой», побуждающей отказаться от нарушения закона и избежать уголовную ответственность.

В комитете по обороне также пояснили необходимость принятия законопроекта тем, что гарнизонные суды находятся на значительном удалении от зоны проведения боевых действий, что затрудняет транспортировку нарушителей.

Максимальные сроки разбирательства по дисциплинарному проступку военнослужащего предлагается ограничить до 3 суток, а привлечению к дисциплинарному аресту — до 10 суток.

Ранее НСН сообщала, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал запретить чиновникам выезжать из страны во время СВО.

