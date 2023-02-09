Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи, сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ».По словам авторов проекта, мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности.

Башкирия предложит Госдуме запретить рекламу услуг для призывников

«Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Его авторами выступили сенаторы и депутаты «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком.

Поправки приравнивают прохождение военной службы по призыву к индивидуальным достижениям поступающих. Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж по всем программам обучения, в том числе и при поступлении в магистратуру.

Ранее, как сообщала НСН, в Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российская АрмияЗаконопроектПоправки Госдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры