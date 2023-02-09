Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии

«Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Его авторами выступили сенаторы и депутаты «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком.

Поправки приравнивают прохождение военной службы по призыву к индивидуальным достижениям поступающих. Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж по всем программам обучения, в том числе и при поступлении в магистратуру.

Ранее, как сообщала НСН, в Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы.

