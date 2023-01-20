В Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы

Депутаты фракций «Единая Россия» и «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому Росгвардии разрешается командировать сотрудников и военнослужащих в государственные предприятия и организации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

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Так, законопроект предусматривает также полномочия ведомства сохранять для командированных сотрудников социальные гарантии. По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, документ распространит на Росгвардию практику, которая применяется в других силовых ведомствах много лет. По его словам, ведомству необходима возможность командировать своих сотрудников для выполнения возложенных на него задач.

Ранее Минобороны предложило повысить оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, Следственный комитет, Генпрокуратуру и Росгвардию. Рост должен составить 1,105 раза, или 10,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРосгвардия
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