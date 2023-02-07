Башкирия предложит Госдуме запретить рекламу услуг для призывников

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, сегодня информационное пространство наполнено «агрессивной рекламой такого рода». В парламенте республики отметили, что реклама подобных услуг фактически «подталкивает людей к правонарушению». Запрет на такую информацию ограничит ее негативное влияние на призывников и ход призывных кампаний, указали там.

В Госсобрании подчеркнули, что за нарушение закона рекламодателям может грозить штраф: от 2 тысяч до 2,5 тысяч — для физлиц, от 4 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей — для юрлиц.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что проект закона об увеличении возраста призыва будет рассмотрен и принят до конца года в обязательном порядке, хотя документ еще не внесли в нижнюю палату парламента, отмечает НСН.

