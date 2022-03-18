«Единая Россия» подготовила поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ

Партия «Единая Россия» подготовила законопроект об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о работе любых госорганов РФ, действующих за границей. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, это делается для защиты интересов России и наших граждан, а также для поддержания международного мира и безопасности.