«Единая Россия» подготовила поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ
Партия «Единая Россия» подготовила законопроект об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о работе любых госорганов РФ, действующих за границей. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По его словам, это делается для защиты интересов России и наших граждан, а также для поддержания международного мира и безопасности.
Отмечается, что поправки также коснутся публичной дискредитации госорганов и исполнения ими указанных полномочий за пределами страны. В связи с этим нормы затронут распространение информации о работниках российских посольств, торговых представительств и дипломатических учреждений.
Хинштейн добавил, что в случае положительного решения Комитета Госдумы поправки могут быть рассмотрены уже на следующей неделе.
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