Уголовное дело возбуждено в РФ против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщает ТАСС.

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Дело возбуждено по статье УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Отмечается, что Гордон призывал к расправе над российскими военными и развязке ядерной войны против РФ.

Ранее 16 марта Следственный комитет завел уголовное дело о фейках о действиях российской армии против автора популярных кулинарных книг, издателя, предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской (Belonika).

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ФОТО: Стопкадр: Дмитрий Гордон / YouTube
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