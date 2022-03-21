Уголовное дело возбуждено в РФ против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Дело возбуждено по статье УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Отмечается, что Гордон призывал к расправе над российскими военными и развязке ядерной войны против РФ.

Ранее 16 марта Следственный комитет завел уголовное дело о фейках о действиях российской армии против автора популярных кулинарных книг, издателя, предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской (Belonika).