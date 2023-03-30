Госдума предложит правительству эксперимент по сокращению рабочей недели
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала об этапах принятия закона о сокращении рабочей недели, сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, профильный комитет Госдумы предложит правительству провести эксперимент с добровольным участием российских работодателей перед внедрением 36-часовой рабочей недели. Бессараб предлагает работодателям-участникам эксперимента самим устанавливать график сотрудников, а после отчитываться об эффективности метода.
Депутат полагает, что принять проработанный закон об уменьшении рабочих часов в неделю можно в течение трех лет. До принятия соответствующего закона, необходимо пройти три этапа: проведение эксперимента, подготовка законопроекта с учетом результатов эксперимента и рассмотрение законопроекта в Госдуме.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru