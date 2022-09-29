Госдума предложила защитить мобилизованных от коллекторов

По словам депутатов, граждане, которые поехали в зону боевых действий, заслуживают уважительного отношения, как со стороны государства, так и общества в целом, включая коммерческие организации.

Мошенники могут получить кредит в банке или микрофинансовой организации (МФО) на имя другого человека, пострадавшим от подобных действий следует решать проблему в суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

