Госдума предложила защитить мобилизованных от коллекторов
В Госдуме подготовили проект закона, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведениям об участниках спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также об их семьях, сообщает РИА Новости.
По словам депутатов, граждане, которые поехали в зону боевых действий, заслуживают уважительного отношения, как со стороны государства, так и общества в целом, включая коммерческие организации.
Мошенники могут получить кредит в банке или микрофинансовой организации (МФО) на имя другого человека, пострадавшим от подобных действий следует решать проблему в суде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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