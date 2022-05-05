«Хуже Средневековья»: Коллекторов возмутила идея запретить новые кредиты должникам
Дмитрий Жданухин в эфире НСН поспорил с экс-главой ЦБ о необходимости запретить россиянам брать больше одного кредита. По словам эксперта, это усугубит положение граждан, которые оказались в сложной ситуации.
Запрет на выдачу второго и последующих кредитов только усугубит проблему «долговой ямы», заявил генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне экс-председатель Банка России Сергей Дубинин заявил, что россиянам, у которых уже есть кредиты, следует запретить выдачу новых займов, так как это позволит клиентам банков избежать долговой ямы.
«Мне кажется, это абсолютный нонсенс. Естественно, будет обратный эффект, если разово эту акцию ввести, потому что даже в практике работы коллекторских агентств одним из способов решения долговой проблемы, когда есть просроченный долг, является перекредитование. Зачастую коллекторы берут на себя функцию консультантов, которые рассказывают, как можно это сделать, если не самому должнику, то его родственникам, друзьям, чтобы ему помочь. Часто это можно сделать по намного более низким ставкам, если разбираться в системе кредитования, а не действовать импульсивно», - отметил Жданухин.
По его словам, подобная мера невыгодна никому – ни банкам, ни коллекторам, ни гражданам, которые оказались в непростой ситуации.
«Банкам это невыгодно, банк – это бизнес, который должен работать, нельзя банк остановить. Да и коллекторские агентства нуждаются в постоянном притоке новых ситуаций. Я понимаю, если бы параллельно с этим запретом кредитования развивались бы альтернативные формы, например, кассы взаимопомощи, что из области фантастики. Если бы от государства выделялся безусловный базовый доход на погашение долгов… Но вот так просто взять и отменить кредитование – это шаг даже не знаю, куда, за Средневековье, когда не было еще ссудного процента», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом сегодня граждане, несмотря на сокращение доходов и временную потерю занятости, сами не спешат брать дополнительные кредиты, отметил эксперт.
«Число должников сейчас растет, но не какими-то драматическими темпами, потому что достаточно много людей оказываются в сложной ситуации – сокращение доходов, частичной занятости. С другой стороны, люди все равно становятся более осторожными, стараются без крайней необходимости новых кредитов не брать», - добавил Жданухин.
С 1 мая в России ставка по льготным ипотечным кредитам на новостройки снижена с 12% до 9%. При этом действие программы продлено до конца текущего года. Кроме того, с 1 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь минимальная ставка для клиентов по зарплатным проектам составляет 17,9%.
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