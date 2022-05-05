«Хуже Средневековья»: Коллекторов возмутила идея запретить новые кредиты должникам

Запрет на выдачу второго и последующих кредитов только усугубит проблему «долговой ямы», заявил генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне экс-председатель Банка России Сергей Дубинин заявил, что россиянам, у которых уже есть кредиты, следует запретить выдачу новых займов, так как это позволит клиентам банков избежать долговой ямы.



«Мне кажется, это абсолютный нонсенс. Естественно, будет обратный эффект, если разово эту акцию ввести, потому что даже в практике работы коллекторских агентств одним из способов решения долговой проблемы, когда есть просроченный долг, является перекредитование. Зачастую коллекторы берут на себя функцию консультантов, которые рассказывают, как можно это сделать, если не самому должнику, то его родственникам, друзьям, чтобы ему помочь. Часто это можно сделать по намного более низким ставкам, если разбираться в системе кредитования, а не действовать импульсивно», - отметил Жданухин.

По его словам, подобная мера невыгодна никому – ни банкам, ни коллекторам, ни гражданам, которые оказались в непростой ситуации.