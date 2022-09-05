Юрист объяснил, как мошенники могут оформить кредит без согласия человека

Мошенники могут получить кредит в банке или микрофинансовой организации (МФО) на имя другого человека, пострадавшим от подобных действий следует решать проблему в суде. Об этом рассказал юрист Василий Воробьев в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил эксперт, часто злоумышленники оформляют кредит без ведома жертвы в МФО, где проще получить одобрение без личного визита и подтверждающих документов. В частности, займ можно получить с помощью оператора сотовой связи: получив по поддельным документам новую сим-карту на старый номер.

«Впоследствии по этому номеру в электронном виде регистрируется микрозайм. Злоумышленники получают денежные средства на посторонние банковские карты. Это очень распространенная схема мошенничества», — рассказал Воробьев.

О долге пострадавшие узнают через большой промежуток времени из звонков коллекторов или судебных приказов. Защититься в этом случае можно, обратившись в суд.

«В первую очередь, если на человека уже подали в суд, чтобы взыскать долг, то можно обратиться с иском для признания недействительным данного кредитного обязательства. Либо из-за заключения сделки неуполномоченным лицом. В такой ситуации необходимо доказать подделку подписи с помощью экспертизы», — отметил юрист.

По словам эксперта, найти мошенников практически невозможно, но при глубоком расследовании «можно найти на них выходы». Если же человек узнал о долге из выписки из Бюро кредитных историй, следует подать иск к самому БКИ.

«В крупных банках тоже могут взять кредит на другого человека. Однако отмечу, что такая схема возможна, если в ней участвуют сотрудники кредитной организации. Но служба безопасности внимательно следит за такими операциями и вовремя их пресекает», — добавил Воробьев, подчеркнув, что он не сталкивался с подобными происшествиями в крупных банках.

