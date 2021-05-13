Госдума предложила обязать крупные IT-компании открывать филиалы в России

Он отметил, что предлагаемый законопроект о регулировании зарубежных IT-компаний подразумевает открытие официальных представительств в стране для крупных компаний отрасли. Филиалы будут представлять интересы компаний и отвечать за их деятельность в государственных и судебных инстанциях.

Хинштейн подчеркнул, что ряд IT-гигантов злоупотребляют монопольным положением, нарушает российское законодательство, а предъявить нарушителям претензии не представляется возможным.

Если компания не последует требованию по открытию филиалов, то может столкнуться с запретом на распространение рекламы, а также с запретом на проведение платежей в адрес ресурса.

