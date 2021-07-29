Госдума предложила новые выплаты для студентов
Деятельность старост в вузах предложили оплачивать.
Инициатива поступила от депутатов Госдумы Веры Ганзю и Олега Шеина, сообщает Ura.ru.
Как считают народные избранники, это дополнительная нагрузка, которая отнимает много времени. Парламентарии отмечают, что по факту, староста решает вопросы всей группы.
«В данном случае это должна быть оплачиваемая работа. Она достаточно сложная и общественной быть не может», — сказала Ганзя.
Ранее был назван самый лучший город для студентов. На первой строчке в мировом рейтинге лучших городов для студентов оказался Лондон.
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