Москва признана одним из самых привлекательных городов для студентов

Москва вошла в топ-25 рейтинга QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities впервые с начала его выхода, поднявшись на девять позиций с 34 места в 2019 году. Сегодня Москва разделяет 25-е место с Пекином. Рейтинг возглавил Лондон, за ним расположились Мюнхен, Сеул и Токио, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При формировании рейтинга QS Best Student Cities учитываются ответы более 95 000 студентов по всему миру. За последние пять лет Москва продемонстрировала серьезный рост на 18 позиций. Сейчас российская столица в рейтинге выше, чем такие города, как Лос-Анджелес, Барселона или Шанхай», - рассказал заммэра.

Высокие места в рейтинге занимают города с высокой долей иностранных студентов, востребованностью выпускников, приемлемой стоимостью обучения и жизни, положительными отзывами об опыте студенческой жизни, пояснили в Аналитическом центре Москвы. Другими важными факторами, влияющими на позицию города, являются оценки безопасности, уровня жизни и степени глобализации.

Кроме того, в столице идет большая работа по развитию современной технологичной учебной инфраструктура для подготовки специалистов будущего: создаются крупные инновационные научно-технические центры, а городские культурные пространства (музеи, парки, библиотеки, выставки, научные организации и дворцы культуры и спорта) становятся учебными площадками.



«В этом году на улучшение позиции Москвы значительно повлиял рост в группе показателей, отражающей концентрацию университетов мирового уровня в городе. В ней Москва поднялась на семь позиций, заняв третье место в мире», - сказал руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Рейтинги компании QS Quacquarelli Symonds, международного аналитического агентства в области высшего образования, являются одними из наиболее престижных в мире. Рейтинг Best Student Cities оценивает города с населением свыше 250 000 человек, в которых расположены не менее двух университетов, представленных в последнем рейтинге QS World University Rankings.

