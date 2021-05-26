Госдума поддержала законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил прохождения медосвидетельствования для лиц, которые подают документы на владение оружием. Отмечается, что поправки внесут в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
В частности, документ предусматривает введение нового понятия — «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень будет определяться правительством. Кроме того, в соответствии с новыми нормами медицинское освидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Осмотр будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование, пишет RT.
А ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия до 21 года. Кроме того, по его мнению, необходимо ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие. Для получения охотничьего билета необходимо ввести прохождение курса молодого бойца, уверен Золотов.
Речь об ужесточении оборота оружия идет в Госдуме и в ведомствах после стрельбы в казанской школе, которую устроил 19-летний выпускник этого учебного заведения. В результате нападения погибли девять человек, ранены 23.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал варварским преступлением нападение на школу в Казани, передает «Свободная пресса».
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