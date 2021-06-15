Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия

Правило не будет распространяться на прошедших и проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона «Об оружии» ограничение в 21 год относится к приобретению гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Одновременно предполагается, что право на приобретение охотничьего оружия с 18 лет за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами будет сохранено. Также с 18 лет можно будет приобрести «охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом».

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович на пресс-конференции НСН ранее раскритиковал идею о том, что право на приобретение оружия должно предоставляться по достижении 21 года.

«А что, в 21 год не может психическое расстройство приключиться? Может. А почему речь идёт только о праве на оружие? Почему тогда не повысить возраст выдачи водительских удостоверений? Поэтому я выступаю за профилактику – это самое главное: пожар проще предупредить, чем потушить», - заявил он.







