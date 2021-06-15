«Гнилое яблоко». В Абхазии назвали редкостью стрельбу по российским туристам

«Насколько я знаю, с этими туристами были три дамы и, видимо, у стрелявшего что-то к ним возникло. Вероятно, он им что-то сказал, и это переросло в ссору. Обычная бытовуха без каких-то глубинных причин. Все на ровном месте, по большому счету. Последний случай нападения на туриста на пляже был несколько лет назад. Так что это достаточно редкое и из ряда вон выходящее событие. В прошлом и позапрошлом году ничего такого в Абхазии не было. Здесь у всех доброжелательное отношение к туристам и они понимают, что в эти три-четыре месяца можно заработать. Объектов курортной индустрии становится все больше, сейчас порядка 70% населения республики задействованы в этой сфере и они все, естественно, заинтересованы, чтобы к туристам нормально относились. Но вот бывает, что какое-то гнилое яблоко попадается, и это негативно отразится на приезде в Абхазию туристов», - сказал Хашиг.

По его словам, еще с советских времен туристы воспринимались как объект, на котором можно заработать или обмануть. Причем это характерно для всех курортных регионов.

«Эта практика, наверное, характерна для всех туристических регионов – и в Турции, и в Египте, и везде пытаются туриста наколоть. Но чтобы переходить такую грань – это редкость. Вот несколько лет назад на отдыхающих напали, тогда ограбили и убили человека. А сейчас, я думаю, что это администрация отеля виновата, служба безопасности провалилась, когда человек с оружием попал на его территорию и тем более такой инцидент», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Хашиг добавил, что в Абхазии конфликты местных жителей с туристами, если и возникают, то на пустом месте. По его словам, это обычные бытовые конфликты.

Как сообщалось, в абхазском курортном городе Пицунда произошел инцидент со стрельбой. К отдыхавшей в ресторане «Апсны» компании подошел мужчина и попытался познакомиться с девушками. Услышав отказ, он достал пистолет и открыл огонь.