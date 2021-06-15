«Гнилое яблоко». В Абхазии назвали редкостью стрельбу по российским туристам
В Абхазии конфликты между местными жителями и туристами почти не возникают, ведь гости республики - источник дохода, сказал НСН журналист Инал Хашиг.
Инцидент с применением оружия в Абхазии в отношении российских туристов является для республики из ряда вон выходящим событием, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей Пицунды местный житель, желавший познакомиться с девушками, открыл стрельбу и ранил двух российских туристов.
«Насколько я знаю, с этими туристами были три дамы и, видимо, у стрелявшего что-то к ним возникло. Вероятно, он им что-то сказал, и это переросло в ссору. Обычная бытовуха без каких-то глубинных причин. Все на ровном месте, по большому счету. Последний случай нападения на туриста на пляже был несколько лет назад. Так что это достаточно редкое и из ряда вон выходящее событие. В прошлом и позапрошлом году ничего такого в Абхазии не было. Здесь у всех доброжелательное отношение к туристам и они понимают, что в эти три-четыре месяца можно заработать. Объектов курортной индустрии становится все больше, сейчас порядка 70% населения республики задействованы в этой сфере и они все, естественно, заинтересованы, чтобы к туристам нормально относились. Но вот бывает, что какое-то гнилое яблоко попадается, и это негативно отразится на приезде в Абхазию туристов», - сказал Хашиг.
По его словам, еще с советских времен туристы воспринимались как объект, на котором можно заработать или обмануть. Причем это характерно для всех курортных регионов.
«Эта практика, наверное, характерна для всех туристических регионов – и в Турции, и в Египте, и везде пытаются туриста наколоть. Но чтобы переходить такую грань – это редкость. Вот несколько лет назад на отдыхающих напали, тогда ограбили и убили человека. А сейчас, я думаю, что это администрация отеля виновата, служба безопасности провалилась, когда человек с оружием попал на его территорию и тем более такой инцидент», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Хашиг добавил, что в Абхазии конфликты местных жителей с туристами, если и возникают, то на пустом месте. По его словам, это обычные бытовые конфликты.
Как сообщалось, в абхазском курортном городе Пицунда произошел инцидент со стрельбой. К отдыхавшей в ресторане «Апсны» компании подошел мужчина и попытался познакомиться с девушками. Услышав отказ, он достал пистолет и открыл огонь.
В результате пострадали двое российских туристов. У одного из них зафиксированы ранения колена и стопы, у другого - левой ноги и таза. Туристов доставили в сочинскую больницу.
СМИ называют имя стрелка – это 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, имеющий судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Сейчас он находится под стражей.
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