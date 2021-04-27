Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду к июню

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде будет рассмотрен Госдумой в мае, сообщают «Известия».

Отмечается, что принять его могут до конца весенней сессии, положительное заключение уже поступило от правового управления Госдумы.

Документ предполагает повышение максимального штрафа за повторное вождение в нетрезвом виде с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также суд теперь сможет назначать наказание в виде лишения свободы на три, а не на два года.