Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду к июню

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде будет рассмотрен Госдумой в мае, сообщают «Известия».

Отмечается, что принять его могут до конца весенней сессии, положительное заключение уже поступило от правового управления Госдумы.

Документ предполагает повышение максимального штрафа за повторное вождение в нетрезвом виде с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также суд теперь сможет назначать наказание в виде лишения свободы на три, а не на два года.

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Ранее стало известно, что в ГИБДД планируют существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Уже весной следующего года инспекторы получат право штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.

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