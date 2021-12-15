В Госдуме предложили разрешить посещать храмы без QR-кодов

Госдума рекомендовала правительству РФ ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах разрешить посещать храмы без предъявления сертификатов. Об этом сообщается в проекте постановления, которое опубликовано в думской электронной базе данных.

Законопроект подготовил профильный комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

В соответствии с формулировкой проекта, россиянам хотят разрешить посещать «культовые здания и сооружения, находящиеся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации», при условии, что, высшее должностное лицо субъекта РФ, не приняло другого решения.