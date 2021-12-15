В Госдуме предложили разрешить посещать храмы без QR-кодов

Госдума рекомендовала правительству РФ ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах разрешить посещать храмы без предъявления сертификатов. Об этом сообщается в проекте постановления, которое опубликовано в думской электронной базе данных.

Законопроект подготовил профильный комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

В соответствии с формулировкой проекта, россиянам хотят разрешить посещать «культовые здания и сооружения, находящиеся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации», при условии, что, высшее должностное лицо субъекта РФ, не приняло другого решения.

«Одобрения не получилось»: В Госдуме объяснили отказ от QR-кодов в транспорте

Ранее Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о введении QR-кодов в общественных местах. Согласно закону, россияне смогут посещать в том числе заведения общепита и массовые мероприятия, предъявив QR-код о сделанной прививке, документа о том, что они переболели коронавирусом, или медицинский отвод от вакцинации.

Срок действия ПЦР-тестов и привязанных к ним QR-кодов уже сократили с 72 до 48 часов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусQR-кодГосдумаХрамы
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