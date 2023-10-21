Назван наиболее бюджетный автомобиль из рекомендаций для чиновников
Lada Granta стоимостью 700 тыс. рублей названа самым бюджетным автомобилем в соответствии с рекомендациями Минпромторга для чиновников. Такой вывод сделали журналисты РИА Новости на основе прайс-листов и данных автопроизводителей.
Внедорожник Aurus Komendant является наиболее дорогостоящим автомобилем для российских управленцев, его приобретение обойдется примерно в 40 млн рублей, отмечает RT.
В перечень вошли российские бренды Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Бренд УАЗ, модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР. Бренд Aurus, модели: Senat, Komendant. Бренд «Москвич», модели: 3, 3е, 6,
Ранее президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники «должны ездить на отечественных автомобилях», напоминает «Свободная пресса». Глава государства исключил продолжение закупок для государственных и муниципальных служащих машин иностранного производства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru