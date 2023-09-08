В России может появиться 13-я пенсия в честь дня рождения

В Госдуму России внесен проект закона о выплате 13-й пенсии перед днем рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, вице-спикера от партии ЛДПР Бориса Чернышова.

Число пенсионеров в России снизилось на 404 тысячи за полгода

Как следует из документа, выплата будет произведена в таком же размере, что и регулярно получаемая гражданами пенсия. Эту меру поддержки предлагается ввести для всех категорий пенсионеров, в том числе работающих.

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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