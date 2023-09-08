В России может появиться 13-я пенсия в честь дня рождения
8 сентября 202300:40
В Госдуму России внесен проект закона о выплате 13-й пенсии перед днем рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, вице-спикера от партии ЛДПР Бориса Чернышова.
Как следует из документа, выплата будет произведена в таком же размере, что и регулярно получаемая гражданами пенсия. Эту меру поддержки предлагается ввести для всех категорий пенсионеров, в том числе работающих.
Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru