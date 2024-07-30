Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, россияне смогут владеть максимум 20-ю абонентскими номерами, а специальный сервис на портале «Госуслуги» позволит узнать количество оформленных номеров, а также приостанавливать их обслуживание.

Иностранные граждане смогут оформить не более 10 СИМ-карт. При этом договор на обслуживание можно будет заключить только очно, в салоне оператора связи, и только при наличии его данных в Единой биометрической системе.

Также для иностранцев предусмотрено обязательное указание в договоре IMEI-номера телефона, планшета или ноутбука - это не позволит использовать СИМ-карту в другом устройстве. Если оформляется «служебный» номер, то нужно будет указать сведения о трудовых отношениях с юрлицами и ИП. Олатить услуги связи наличными иностранцы смогут только после процедуры идентификации плательщика.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому владельцы блогов и каналов с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».