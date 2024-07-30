Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ограничивающий максимальное количество номеров для одного человека.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, россияне смогут владеть максимум 20-ю абонентскими номерами, а специальный сервис на портале «Госуслуги» позволит узнать количество оформленных номеров, а также приостанавливать их обслуживание.
Иностранные граждане смогут оформить не более 10 СИМ-карт. При этом договор на обслуживание можно будет заключить только очно, в салоне оператора связи, и только при наличии его данных в Единой биометрической системе.
Также для иностранцев предусмотрено обязательное указание в договоре IMEI-номера телефона, планшета или ноутбука - это не позволит использовать СИМ-карту в другом устройстве. Если оформляется «служебный» номер, то нужно будет указать сведения о трудовых отношениях с юрлицами и ИП. Олатить услуги связи наличными иностранцы смогут только после процедуры идентификации плательщика.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому владельцы блогов и каналов с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru