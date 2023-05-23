Путин назначил Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции
Российский лидер Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции. Указ президента опубликован на официальном портале Кремля.
Еще одним указом президент России освободил от должности предшественника Травникова Андрея Чоботова.
Данными указами глава государства объединил управления Кремля по противодействию коррупции и по кадрам.
Прежде Травников занимал должность начальника управления президента России по вопросам государственной службы и кадров.
Ранее Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы Министерства иностранных дел России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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