Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет продажи алкоголя в местах общественного питания, которые расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что документ разрешает розничную торговлю спиртным только в тех ресторанах, барах, кафе и буфетах, у которых площадь зала обслуживания посетителей – не менее 20 кв. м
Помимо этого, законопроект предполагает, что запрет будет выноситься на основании решения собственников квартир в многоквартирных домах. По мнению авторов документа, это позволит обеспечивать учет мнения жильцов, отмечает РИА ФАН.
Между тем, как отмечает RT, в Роспотребнадзоре заявили, что положительно относятся к этому запрету. В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб в связи с работой заведений в жилых домах, занимающихся реализацией алкоголя в розницу.
Ранее НСН писала, что в России составлен рейтинг наиболее популярных у граждан алкогольных напитков. По данным платформы фискальных данных «Такском», на первом месте оказалось пиво. Также в число самых любимых попали вино, водка, коньяк и сидр. В прошлом году на пятом месте в этом списке на месте сидра было шампанское.
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