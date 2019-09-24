Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет продажи алкоголя в местах общественного питания, которые расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ разрешает розничную торговлю спиртным только в тех ресторанах, барах, кафе и буфетах, у которых площадь зала обслуживания посетителей – не менее 20 кв. м

Помимо этого, законопроект предполагает, что запрет будет выноситься на основании решения собственников квартир в многоквартирных домах. По мнению авторов документа, это позволит обеспечивать учет мнения жильцов, отмечает РИА ФАН.