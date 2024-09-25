Госдума одобрила запрет на усыновление гражданами стран, где разрешена смена пола
Госдума приняла законопроект, который запрещает усыновлять российских детей гражданам государств, в которых законодательно разрешена смена пола, в первом чтении. Об этом сообщает портал Госдумы.
Напомним, смена пола в России запрещена с июля 2023 года — соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Помимо проведения операций, под запретом находится замена пола в документах. Кроме того, браки, в которых хотя бы один из партнеров сменил пол, будут аннулироваться, а изменившим пол людям запретят усыновлять детей. Исключение сделано лишь для людей, имеющих «врожденные аномалии».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал принятый в первом чтении законопроект важным решением, касающимся защиты традиционных ценностей и детства. Он отметил, что принятие документ поддержали подавляющее большинство парламентариев.
Володин также подчеркнул, что под запрет попадают усыновители из нескольких десятков стран.
Ранее министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением давать материнский капитал детям-сиротам из новых регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru